ID-kaardi uus turvaviga võidi luua nimme

Eile tabas ID-kaarti aasta jooksul juba teine turvaskandaal, kui riigi infosüsteemi amet (RIA) ning politsei- ja piirivalveamet (PPA) avalikustasid, et enam kui 70 000 ID-kaardi salajased võtmed on genereeritud väljaspool kiipi ning need seejärel kaardile siiratud.