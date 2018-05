Tarbijakaitse hoiatus instagrammeritele: reklaam olgu eristatud

«Reklaamiseaduses toodud reklaami mõiste on laia määratlusega ning igasugune teabe avaldamine, mille eesmärk on kaupade ja teenuste müügi suurendamine, on nimetatud seaduse tähenduses reklaam. Reklaami puhul on seadusandja pidanud oluliseks, et reklaam eristuks selgelt muust teabest ning oleks võimalik identifitseerida, kes on reklaami tellija,» selgitas Postimehele tarbijakaitseameti esindaja Pille Kalda.

Sponsoreeritud sisuga reklaamklipid ehk olukord, kus vloggerid ja youtuber’id saavad raha eri kaubamärkide tutvustamise eest, kuulub Pille Kalda hinnangul kindlasti reklaami valdkonda.

«Tarbijakaitseamet arvestab oma igapäevases töös kehtiva reklaamiseadusega ning hindab laekuvaid kaebusi juhtumipõhiselt. Kui tegemist on selgelt Eesti turule suunatud reklaamiga, siis leiame, et ka selle sisu peab vastama meie õigusaktidele,» lisas Kalda.

Selline tähistamata reklaam Instagramis on keelatud nii Eesti seaduste kui Instagrami reeglitega FOTO: Kuvatõmmis

Ta märkis, et Eesti seadusloome on aga selles valdkonnas selgelt ajale ehk digitaalse meediaturu arengule jalgu jäänud. Eri riikides on need reklaamikanalid juba reguleeritud, loodud juhend või välja kujunenud hea tava.

Lisaks Eesti seadustele on tasutud sisu ilma vastava tähiseta keelatud ka Youtube’i ja Instagrami enda reeglitega.

Vahendusettevõte: vastutavad blogijad

Eestis on loodud mitu ettevõtet, kelle põhitegevuseks ongi siinsetele ettevõtetele sotsiaalmeediastaaride postitusi maha müüa.

Oleme aastaid tagasi kirjutanud varjatud reklaami vahendamise probleemidest seoses ettevõttega Greatly. Sel nädalal teatas oma tegevuse alustamisest idufirma Promoty, mis on loonud turundajatele Instagrami staaride kasutamiseks iseteenindusplatvormi.

«Turundajate jaoks on see efektiivne tööriist, sotsiaalmeedia kasutajate jaoks võimalus brändidega koostööd teha ja seeläbi lisaraha teenida,» ütles Promoty tegevjuht Aleks Koha.

Küsimusele, kas ja kuidas instagrammerid turunduspostitusi muust eristavad, vastas Koha, et enamjaolt on need tähistatud kas #ad, #promoty või ettevõtte Instagrami kontole viidates (@promoty.eu).

«Vähem kasutatakse Instagrami sisse ehitatud promopostituste märgistamise meetodit. Kuna reklaamsissekandeid toodavad ja postitavad sisuloojad ise ning nemad on vastutavad kõnealuse märgistuse eest, siis vahetevahel need märgistused ka puuduvad. Teeme aga selles osas ka omapoolset teavitustööd ning arendame ka praegu süsteemi, mis seda automatiseeriks ja lihtsamaks muudaks,» rääkis Koha.