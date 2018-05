FOTO: Mart Laanemägi

Juba hea mitu aastat on Samungi mudelivalikus pesitsenud A seeria telefonid. Need on ikka olnud mõistliku hinna ja kvaliteedi suhtega ning leidnud seega oma kindla koha ja austajaskonna. Nüüd on müüki jõudnud uus Galaxy A6 2018 aasta mudel ning kuna juba eelmise aasta A seeria oli väga hästi välja kukkunud, siis vaatamegi nüüd kas uus mudel on oma eelkäija vääriline, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Disain

Kõigepealt jääb iga telefoni puhul silma muidugi selle korpus ja ekraan. Ekraani puhul on Samsung liikunud S seeria jälgedes ja võtnud kasutusele pikliku ehk 18,5:9 ekraanisuhte. Selle servad ei ole küll kumerad, ehk puudu on „Edge“, kuid ekraan on ikkagi viidud võimalikult korpuse servadeni, nii et täidetud on pea kogu telefoni esipaneel. Samsung ise nimetab seda Infinity displayks ning ühtlasi tähendab see ka seda, et sarnaselt teistele uuematele telefonidele, on esiküljelt puudu füüsiline „kodu“ nupp. See on nüüd virtuaalne ja kuvatakse vastavalt vajadusele. Ekraan ise kasutab Super AMOLED tehnoloogiat, on 5,6“ suur ning piksleid leidub sellel 1480 x 720. Pikslitiheduseks teeb see küll vaid 282 ppi, kuid tänu Super AMOLED-i eredusele ja kvaliteedile see häirivalt silma ei jää.

Telefoni tagumine pool on aga seekrod valmistatud alumiiniumist ning jätab igati soliidse ning kvaliteetse mulje. Lisaks ei ole see ka libe ning püsib seetõttu väga hästi käes. Jääb ainult loota, et kasutatud materjal on piisavalt kriimukindel ning näeb kena välja ka mõne aja möödudes. Telefoni tagapaneelilt leiab veel ka kaamera, selle välgu ja objektiivi all oleva sõrmejäljelugeja. See viimane on küllalt hästi paigutatud, nii et sõrm tabab seda üsna täpselt ning telefon saab kiirelt avatud ja kaamera objektiiv jääb määrimata.

Kaamera

Tagumisel ehk põhikaameral on pildistamiseks megapiksleid 16 ning ka Full HD video salvestamise võimalus. Heades oludes on tehtud pildid kenad ja kirgaste värvidega. Paraku aga jääb veidi keerulisemates olukordades telefon pildistamisega pisut hätta ning seetõttu kipuvad halvema valguse või pisut suurema käevärina korral pildid vahel hägused ja ebateravad jääma. Samas aga on kaamerale lisatud Bixby vision funktsionaalsus, mis tähendab, et telefon suudab pildistatavat objekti analüüsida ja vastavalt saadud tulemustele sellekohast infot kuvada. Piltidele saab jooksvalt lisada ka erinevaid tilu-lilusid, ehk soovi korral kleepida kellelegi külge jänesekõrvad või teha muid sarnaseid trikke.