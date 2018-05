Andres Aavik: E-riik põleb keldrites

Tarkvarast on viimasel aastal meedias palju juttu olnud: tarkvara vead, liigne keerukus ja kasutusmugavus, turvaprobleemid, suurprojektid, mida ei suudeta realiseerida jne. Teadlikkus hakkab vähehaaval kasvama ning samm-sammult tehakse asju targemini. Endiselt on meil aga väga palju taaka – infosüsteemid, mis iganevad ja vajavad uuendamist. See on tõsine probleem ja seda teadvustatakse.