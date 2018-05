Tõstke oma käsi, kelle elu on 100%-liselt kontrolli all, kes ei unusta asju ja kellele ei tule üllatusena erinevad tähtajad. Teie enam edasi lugema ei pea. Küll aga võiksid seda teha need, kes vajaksid rohkem harmooniat oma hektilisse argipäeva. Inimkonna suur sõber Google on teinud homo sapiens’ile järjekordse tasuta kingituse – rakenduse Tasks, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.