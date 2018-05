Repliik: «Täitsa pekkis, Eesti politsei!»

Niisiis, sain nende protsesside häda ja viletsust viimasel nädalal passi vahetades omal nahal tunda. Olen kogu aeg arvanud, et e-teenused on kiiremad kui ajast ja arust paberimajandus, kuid Eesti politseis läksid asjad teisiti ja sain tunda üsna mitut tagasilööki oma helgetele eelarvamustele.

Kogu järgnevat staatuste protsessi olevat politsei kirjelduse kohaselt võimalik ka veebis reaalajas jälgida (muuseas, ka see osutus valeks – teada saab vaid seda, kui dokumendid lõpuks valmis on).

Kõik kolleegid ja tuttavad on jaganud järjekindlalt kogemust, et üle mõne päeva pole neil uue passi saamisele aega kulunud. Nii lootsin minagi, kui eelmise nädala neljapäeval oma taotluse e-postiga teele panin.

Kõik! Eesti politsei tahtis mind uuesti näha selleks, et teha füüsiliselt kohapeal kõike seda, mida olin juba e-kanaleid pidi teinud. Eesti politsei tahtis, et ma saadaksin talle e-maili teeninduses olles, mitte toimetuses! Eesti riik tahtis lisaks kulutatud ajale veel riigilõivude näol raha juurde saada.

Kui see pole protsesside tagurlus, siis mis see on? Kui see pole Eesti rahva tootlikkuse hävitamine, siis mis see on?