Teadlane: eesti keele säilimise probleem on jälle üleval

«Peab ütlema, et viimasel ajal on probleem jälle nagu nõukogude ajalgi - üleval keelepoliitikas. Eesti keele kasutusvaldkondade hulk, mis 90. aastate alguses jõudsalt kasvas ja laienes, on hakanud kiiresti ahenema,» ütles Reet Kasik Vikerraadio saates «Keelesaade».

Mitmed keelekasutusvaldkonnad – majandusest ja kaubandusest teaduse ja kultuurini – kasutavad tema sõnul üha rohkem inglise keelt.

«Tahaksin küll meelde tuletada, et erinevalt nõukogude ajast on meil nüüd oma riik, kellel oleks täiesti võimalik võtta vajalikke meetmeid, et eesti kirjakeel püsiks jätkuvalt maailma täisväärtuslike, elujõuliste kirjakeelte hulgas. See on nüüd küll meie oma asi, mis meie keelega juhtub!» sõnas Kasik.

«Me peame silmad lahti tegema ja võtma tõepoolest teadmiseks, et see on meie enda asi, mis me teeme ja mis meie keelega juhtub. Me peame seda otsustama. Ei saa olla nii, et vaatame-vaatame, kas ta püsib. Ei ta püsi!» lisas ta.

Kasik rääkis, et füüsilised piirid ei kaitse enam meie iseolemist ja piirideta suhtlus toob kaasa mitmesuguseid mõjusid. «Internetist ma ei hakka rääkimagi,» lisas ta.