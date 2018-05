E-residendid pääsevad firma asutamisel Eesti pangakonto nõudest

Kui praegu on rahapesu tõkestamise meetmete tõttu e-residendid seni asutanud vähe firmasid ja pangad on asunud juba olemasolevate ettevõtjate pangakontorsid sulgema, siis on justiitsministeeriumil plaan, kuidas olukorda kiirkorras lahendada, vahendab ERRi uudisteportaal.