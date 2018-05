Sõiduproov. Volkswagen Touareg: väljapeetud lipulaev

See siin on ei midagi vähemat kui Volkswageni uus lipulaev ja linnadžiibipargi kõige-kõigem mudel. Kolmanda põlvkonna Touareg on moodsaim, aga tegemist on ka mudeliga, mille läbimüük saab olema muljetavaldav. Volkswagenile rahuldustpakkuvate pööraste müügitulemuste eest hakkab peaosas hoolt kandma hoopis maagiline müstiline Hiina turg.

Põhjatut võlukübarat meenutavale Hiina autoturule – kõik, mis sisse kallad, kaob nagu veepiisk liiva – tegi Volkswagen oma kummarduse juba märtsi lõpus Touaregi Hiinas esitledes. «Hiina on meie teine kodu,» ütles Volkswageni uus juht Herbert Diess Pekingi hiigellaval uhiuue Touaregi kõrval seistes. See polnud lihvitud viisakus, kompliment Aasiale, vaid kiretu tõde. Aasta esimese kolme kuuga osteti Hiinas miljon Volkswagenit. Hiina turg kihutab kosmilisel kiirusel, seal liigub raha ning see on autotööstusele üha enam esmatähtis. Kuni pisiasjadeni välja. Näiteks praegu pole sugugi teada, kas Touaregi pistikhübriid jääbki üksnes Hiina turule või tuuakse see ühel kenal päeval ka Euroopasse. Kuid mõistagi hoiab Touareg lisaks hoomamatule potentsiaalile Aasias jätkuvalt üleilmse hittmudeli positsiooni.