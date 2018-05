VIDEO. Kuidas uus tehnoloogia maailma täielikult muudab? Digitaalne salat ja suhe robotiga.

Dell Technologies World tõi Las Vegasesse kokku üle 12 000 IT-professionaali. Mida need inimesed sellelt hiiglaslikult konverentsilt otsima tulid ja mille eest olid nad valmis maksma krõbedad 2500 dollarit osavõtutasu? Vaata VIDEOST tulevikutehnoloogia võimalusi!

Eeskätt on konverents värskete ideede ja inspiratsiooni koht, kus asjatundjate siseringis kergitatakse katet tehnoloogia uutelt võimalustelt, mille mõjul maailm lähiajal tundmatuseni muutub. Muidugi on muutused hirmutavad ja ebamugavad ning mängivad täielikult ümber nii eduvõimalused kui ka igapäevase elustiili. Kuid edu võtmed on ilmselgelt selle taskus, kes homses tehnoloogiakeskses maailmas paremini orienteerub.

Digitaalne salat FOTO: Kristina Herodes

Digitaalne salat

Alustagem söögist – selleta ei saa keegi ka tulevikus läbi. Tervislike taimetoitlaste armee aina kasvab, oodatakse värsket toitu, mis oleks valminud lähiümbruses, toitaineterikas ja mürkainetevaba. Samal ajal elatakse suurlinnades. Kuhu sa mahutad peenramaad Manhattanil ja kas selles sudus ja heitgaasis valmiv kraam üldse süüa sünniks?

Digitaalne põllumajandus ajab paljudel ökoaktivistidel harja punaseks, sest vaadakem tõele näkku: juba praegu valmib suur osa värskest kraamist laboris, puutumata vähimalgi määral kokku päikese või mullaga. See pole utoopia! Kuid kas kõrgtehnoloogiline, andmetöötluspõhine lähenemine taimekasvatusele ja rohelised vaated peavad üldse vaenujalal olema?

AeroFarms on loonud andmeanalüüsil põhinevad vertikaalsed aiad suurinnade siseruumidesse. Nii et palun väga, kasvav linnaelanikkond saab tõepoolest süüa kohapeal kasvatatud värsket kraami. Kust selline idee alguse sai? «Vaatasime, millised suured probleemid on maailmas – puhta vee ja maa puudus,» selgitab AeroFarmsi vastutav süsteemiinsener Michael Fernandez. «Maailm vajab toidu kasvatamiseks uudseid meetodeid ja niimoodi suudame säästa 95 protsenti vett.»

AeroFarms vastutav süsteemi insener Michael Fernandez FOTO: Kaader videost

Milline on tulemus? Rohelised salativaod on kolinud põllult kihilistesse riiulitesse päevavalguslampide alla ja tootlikkus on 390 protsendi võrra efektiivsem. Pidev analüüs ja katsetamine kindlustab, et taim saab täpselt seda, mida tal kasvamiseks vaja, pidevalt tegeldakse tekstuuri, maitseomaduste ja toitainesisalduse parandamisega. Hulk tipprestorane USAs ning paljud värske toidu sõbrad on äärmiselt rahul: maitse on ehe! Minu esmapilk küberaiale on küll veidi umbusklik, aga ühes riiulis rõõmsalt haljendavad rukolapuhmad näevad täiesti ehtsad välja ning lõhnavad isuäratavalt. Maitsmiseni ma väljapaneku juures siiski ei lasku.

Kuid ärgem olgem liiga kergeusklikud! Kuidas on lood kasvu kiirendavate, kuid kahjulike väetiste ning kahjuritõrjemürkidega? «Me ei kasuta mitte mingeid pestitsiide,» rõhutab Fernandez. «Tulemuse annab meile täpne analüüs. AeroFarmsi meeskonnas on teadlased, bioloogid, IT-geeniused... igat masti inimesed. Meil on väga roheline missioon – traditsioonilisel meetodil on kasvavat ja üha enam linnastuvat elanikkonda varsti võimatu toita.»

Virtuaalse reaalsuse üks rakendusi on teraapiline. Saab lahendada psüühikahäireid võib pakkuda lõõgastumisvõimalusi - näiteks põgeneda hetkega paradiisiranda. FOTO: Dell Technologies World

Virtuaalne reaalsus – teraapia ja treening

Milleks meile virtuaalne reaalsus (VR), kui olemas on ka reaalsus – mis sellest kasu?

«Ma arvan, et üks kasudest, mida virtuaalreaalsus väljaspool meelelahutuskonteksti pakub, on võimalus lugu edasi anda teise nurga alt,» räägib 3D-live-virtuaalreaalsuse ekspert Lee Busch. «Lihtsalt kirjasõna või filmi vaatamise asemel on publikul võimalus ise loos interaktiivselt osaleda. See annab senisest palju avaramad võimalused selgitamiseks ja arusaamiseks.» Õppimiseks seega geniaalne tööriist! Kuid sama väideti aastate ees interneti kohta. Nüüd teame, et teadmiste omandamise asemel eelistab enamik kasutajaid netiavarustes hoopis muul viisil aega veeta.