Amazoni juht tahab lennata Kuule

Reedel peetud kõnes rõhutas Bezos, et jäädavalt Kuule minek on inimkonna ellu jäämiseks kriitiliselt tähtis ning ta kavatseb selle eesmärgi nimel töötada vajadusel ka ilma USA valitsuse toetuseta. Mille kallal ta täpsemalt töötab, seda Bezos ei täpsustanud, kirjutab The Wall Street Journal.