Lugeja küsib: miks leidub osa telekanalite programmis «pimendamist»

Telia poole on pöördunud mitu klienti, kes tunnevad huvi, miks on mõne telekanali saatekavas küll kirjas konkreetse spordivõistluse ülekanne, kuid kanalit vaatama asudes näeb ekraanilt vaid teksti, mis informeerib, et kanalil puuduvad õigused selle sisu edastamiseks Eestis.