Eneken Tikk: mustade autode nädal

Kohal on isegi David Petraeus, endine Luure Keskagentuuri direktor. Ka tema majesteet, nagu paljud meie endisele presidendile Toomas Hendrik Ilvesele harjunud viitama, on taas vanematekodus.

CyCon-i pikaaegse eestkõneleja president Ilvese sõnum on, et kui liberaalsed demokraatlikud riigid tahavad digitaalsel ajastul ellu jääda, tuleb neil koonduda kaitsele. Kord demokraatia kehastuseks peetud infotehnoloogia näib olevat maailma päästerõnga rolli minetanud. Rõngast näivad sedakorda vajavat end IKT-st sõltuvusse sättinud riigid.

Poliitiliselt on Lääne piigid selles küsimuses Venemaa, Hiina, Iraani ja teiste tüüpiliste pahalaste vastu suunatud. Ometi tuleb NATO pealinnadel tõdeda, et nende endagi operatsioonilised huvid sunnivad neid õigusele läbi sõrmede vaatama.

Ka ei kiputa arutama kuivõrd küberrünnete põhjuseks on lihtsalt nende võimalikkus – ehk siis liialt vähene tähelepanu elementaarsele IT-turvalisusele, mis lihtsalt ei kõla maailmas nii popilt kui küberjulgeolek. Nii on Euroopa Liidu ja NATO riigid lähemal vaatlusel erinevatel seisukohtadel küsimuses kas ja kui palju on riigil endal kohustus küberründeid ennetada. Samuti lähevad arvamused lahku küsimuses, kas küberjulgeoleku tagamiseks on olulisem sõjalise või mittesõjalise kaitse võime.