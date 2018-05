Analüütikud: ärikinnisvara veel ei kärssa

Aga sellistes arengutes on tema hinnangul palju süüdi ka Tallinn ise, kes mitte ainult ei olnud suuteline kesklinna infrastruktuuri arendama, vaid surub teadlikult kontoriinimese kesklinnast välja.

«On raske ette kujutada, milline näeb Tallinna kesklinn 10 aasta pärast välja. Kui võtta aluseks avalikkuse ette jõudvad suuremad visioonid ja arhitektuursed lahendused, siis tõenäoliselt suletakse sisuliselt kogu Tallinna südalinn autotranspordile,» arvas Roosalu ja lisas, et Ülemiste ja Mustamäe kontoripindade projektid on pikemas perspektiivis potentsiaalikamad, kui need, mis asuvad kesklinnas või isegi Tallinna vanalinna läheduses.

Neid projekte, mis asuvad täna südalinnas, sadamate läheduses ja Liivalaia ääres müüakse hetkel Roosalu hinnangul valede argumentidega - milleks on hea asukoht, hea ühendus äärelinnaga, laiad võimalused parkimiseks ja head võimalused lõunatada ja ostelda.

«Tegelikult on olukord otse vastupidi. Kinnisvara hinnad on Tallinna kesklinnas väga kiiresti tõusnud. Ka teenuste hinnad on Tallinnas kallid – lõunatamine, parkimine ja igapäevaste ostude tegemine on väga ebamugav, kuna vahemaad on suured ning Tallinnas tööl käiv inimene tahab siit õhtusel ajal kiiresti välja saada,» rääkis ta. «Väiksemates Eesti linnades ei ole see nii terav probleem, kuid Tallinnas kindlasti.»

Seega leidis Roosalu, et Tallinna kesklinn kujuneb veel rohkem turistide piirkonnaks, mis seab ka piirangud kaubavalikule, mida siin pakkuda. See omakorda seab piirid ka kaubanduspindade pakkujatele. Äärelinna projektid võidavad täna kindlasti aga kliente kesklinna inimeste arvelt. Sest kui teha just linna lähedaste asumites elavate inimeste elu mugavaks, siis on raske leida argumente, miks peaks Tallinna kesklinnas nõudlus kasvama või hinnad tõusma. Seda nii kaubanduse kui kontoripindade segmendis.

«Nüüd sõltub juba palju sellest, kas linn soovib konkureerida lähiasumitega või peaksid nad panema pead kokku, kuidas teha kõigile elu mugavaks ning luua kiired ja mugavad ühendused nii turistidele, kohalikule tarbijale kui tööinimesele,» ütles Roosalu.

Võtmeroll on siiski kohalikul omavalitsusel ja infrastruktuuri rajamisel. See ei puuduta ainult Tallinna, vaid kõiki Eesti piirkondi. Euroopa struktuurifondide infrastruktuuritoetuste praegune perioodist saab toetusi kuni aastani 2023, mis tähendab, et on üsna tõenäoline, et me peame peale seda ise omavahenditega hakkama saama.

«Kas oleme senimaani õigeid otsuseid teinud ning praeguseid keskusi õigesti arendanud? Elu ei saa seisma jääda, kinnisvaraarendus ei jää seisma. Kuid vigade parandusi me hiljem enam teha ei saa, kuna planeeringuid muuta ja infra ümber planeerida on väga kallis. Pean silmas planeeringuid, kuhu me tahame, et tekiks elamiskõlblikud uusarendused, kuhu oleks planeeritud kaubandus ja kuhu tööstusrajatised ja tootmine,» märkis Roosalu ja lisas, et pikaajalisi muutusi võib küll ette näha, kuid mis tegelikult toimub, on raske prognoosida.