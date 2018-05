Tehnikahinnang: lõpuks ometi OnePlus 6

Nii lihtne kogu jutt ongi. Turunduskuludelt jätkuvalt tublisti kokku hoidev OnePlus saab pakkuda märkimisväärselt odavamalt peaaegu kõike seda, mida pakuvad teiste tootjate lipulaevad. Suurepärane ja käepärane disain, uusim tehnoloogia, müstiliselt palju operatiivmälu. Ütlen siiski peaaegu, kuna on ka mõningaid puudusi.

Käime korra tehnilise poole üle. Telefon on 6,28-tollise AMOLED-ekraaniga, millel kuvasuhe 19:9 – ehk siis tegemist on uue aja nõuetele vastava pikaks venitatud telefoniga, kus pöidlad ulatuvad ekraanil suurema diagonaaliga ikoonidel vajutama.

Protsessoriks uusim Snapdragon 845, muutmälu RAM hinnast sõltuvalt kas 6 või 8GB ning ROM kuni 64 kuni 256 GB. Graafikakiirendiks on uus Adreno 630 kiip. Kohati võime seega rääkida juba sisuliselt arvutimõõtu muutmälust. Ja see teeb telefoni tõesti kiireks, ei mingit hangumist, vaadete hakkimist ega äppide hangumist. Selle telefoni kasutaja on hea olla.

Tagaküljel on seadmel 20 MP duubelkaamera ning esiküljel 16 MP selfikaamera – mõlemad on Sony toodang. Kui nagu me kõik väga hästi teame, siis olulisem megapikslitest on tarkvara, mis avast läbipääsenud valgust töötlevad ning sellega on OnePlus väga hästi hakkama saamas.

Kui panna kõrvuti aga Samsung S9 ja mitusada eurot odavama OnePlus 6 fotod näiteks Saku Suurhallist, siis väga suuri erinevusi veebitasandil ei märkagi:

Kaameral on aeg luubis videote funktsionaalsus ning seda on võimalik teha kuni minuti. Seadmel on kaasas ka videotöötlemise tarkvara. Päris Samsungi ja Huawei tipptelefonide tasemel aegluubis videovõtteid sellega teha ei saa, kaadrite hulk sekundis päris nende tasemele ei küündi.

Kiirlaadimisega aku mahutavuseks on 3300 mAh. Mõõtmed on seadmel 155,7x75x7,8 mm ning mass 177 grammi.

Tarkvaraplatvormiks on seadmel uusim Android 8.1 Oreo (saab asendada esimesena maailmas veel uuema Android P testversiooniga), millele peale ehitatud kasutajaliides OxygenOS 5.1 (see pakub näiteks äppide kiiravamise funktsionaalsust). Loomulikult on seadmel NFC ja Bluetooth ühenduvus.

Mobiilse andmeside allalaadimise kiirus on kuni 1Gbit/s – tuleksid vaid mobiilioperaatorid järele.Telefoni saab lisaks sõrmejäljelugejale (0,4 s) avada ka näotuvastuse abil.

Mis mulle kindlasti pettumuse valmistas, oli seadme heliväljund ilma kõrvaklappideta. Kvaliteetsest stereohelist polnud juttugi. Seega kõrvaklapid kindlasti kaasas kanda! Teiseks puuduseks tuleb kohustuslikult pidada muidugi seda, et OnePlus on Androidile pealeehitatud kasutajaliideses ära kaotanud eestikeelse menüü.

Eriti hästi pole seadmel õnnestunud ka Always On Display. Kui Samsungi puhul on see mul kogu aeg silme ees, et saaksin kuskile vajutamata kella ja märguandeid vaadata, siis OnePlus’il tuleb see ette vaid telefoni kätte võttes ja sedagi kuidas jumal juhatab.

Ning jah, see telefon on veekindel ja tagakülg kujutab endast ühe värvilahendusena Gorilla Glass 5 klaasiga kaetud peeglit (Eestis tulevad esialgu müüki nii peegel kui matt musta värvi seadmed olemas on ka matt valge versioon – seda saab osta juuni algusest).

Tõsiselt hea on sellel seadmel korpusekaitsete valik, minu lemmikuks osutus see, mis artikli fotol näha – kerge säbruga , stiilne ja ei libise käest.