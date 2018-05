Tartus tehakse söödavat kilet

Ettevõtte esimeseks tooteks on vees lahustuvas pakendis meeportsjonid, mis võimaldavad jookidesse lisada mett väga lihtsalt ja mugavalt.

«Selline lahendus on mugav ja hügieeniline ning seejuures teistest magusainetest tervislikum. Kasutaja lisab meeportsjoni joogile, laseb sellel lahustuda ning võibki mugavalt oma jooki nautida. Toode sobib kasutamiseks nii kohvikutes, kontorites, lendudel kui ka kodudes. Tulevikus plaanime sama materjali kasutada ka teistes rakendustes nii toidu- ja põllumajandustööstuses kui mujal,» teatab ettevõte.

Tartu linn on otsustanud kaubamärgi HoneyDrops all pakutava toote arendamist toetada 4000 euroga.

«Rõõm on tõdeda, et ülikoolilinnas Tartus on sündinud ridamisi teadustöö tulemusi rakendavaid ettevõtteid, kelle edulood innustavad ka teisi. Soovime Tartu linna poolt Decomer Technology eestvedajatele ettevõtte arendamisel tuult tiibadesse,» kommenteeris abilinnapea Raimond Tamm.