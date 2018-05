TOP10: need on enim investeeringuid kogunud Eesti startup'id

Kõige edukam eestlaste asutatud startup on jätkuvalt Suurbritannia peakontoriga Transferwise, mis on investeeringuid kaasanud nüüdseks kokku juba 335,6 miljonit eurot.

Taxify näitaja on selles avalike andmete põhjal koostatud edetabelis teine ning number on 152 miljonit eurot. Samas tuleb arvestada, et Taxify pole siiani avaldanud, kui palju investeeris möödunud aastal ettevõttesse Hiina sõidujagamisplatvorm Didi – arvatakse, et see summa võib olla 10 miljonit. Daimleri, Didi ja teiste värske ühisinvesteering moodustab summast 150 miljonit.