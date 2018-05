The Forbes teatab viimaste kuuljuttude põhjal tuginedes, et selle suvene Apple`i arendajatele suunatud üritus, mis toimub 4. juunil, avalikustab tehnikahiid uued iPhone’id ja MacBook Airid, kirjutab Janno Dreger tehnoloogiaportaalist Digitark.

Apple iPhone SE 2

Inimesed soovisid alati minevikus suuremaid telefone hetkeni kuni nad läksid liiga suureks ning siis soovitigi jälle väiksemaid telefone. Apple on seda kuulnud ning see aasta näeme kindlasti järglast SE-le, kuid see võib edasi lükkuda osade allikate sõnul sügisesse. Allikate sõnul hakkab uus telefon saranaeme iPhone Xi, kus ekraan on äärest-ääreni. Suurus pole telefonil veel kindel, kuid see peaks tõenäoliselt olema väiksem, kui iPhone Xil. Kogu informatsioon on veel poolik ja telefoni kavandi lekkeid pole internet avarustesse jõudnud, kuid hoiame teid kursis kogu uue infoga, kui midagi peaks kuulda olema.