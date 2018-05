Postimehe intervjuu. Olla IT-minister Afganistanis tähendab suuri eesmärke, kuid lastega tuleb igal hommikul hüvasti jätta

Arvan, et saame paralleelselt kasutada nii riiklikku kesksüsteemi kui X-tee lahendust.

Märkisite, et olete juba kasutusele võtma eID-kaarti, kui levinud see praegu afgaanide seas on? Kui levinud on internet maapiirkondades?

Hakkasime seda alles äsja välja andma ja igaüks võib selle endale saada. See on kõigile kättesaadav. Kui peamine raskus on inimestes e-teenuste vastu usalduse tekitamine.

Mis puutub internetti, siis mobiilne internet oli viimase ajani peamine ühenduses olemise viis – oleme sellega katnud 90 protsenti riigi territooriumist, tõsi, paljudes piirkondades on tehnoloogiaks 2G ja 3G, aga mitmel pool ka 4G. Edasi liigume juba valguskaabli ühenduse rajamiseks peamistesse keskustesse.

Kuidas on lood IT-ettevõtlusega, kui varmad on näiteks lääne tehnoloogiaettevõtted Afganistani investeerima?

Meil on mõned IT-ettevõtted, kes tegelevad tarkvaraarenduse ja infrastruktuuride loomisega, konsultatsioonidega. Valdkond areneb.

Räägime teist kui Afganistani IT-ministrist: millised on teie suurimad väljakutsed täna, probleemid, eesmärgid? Mis võiks olla mõne aasta pärast palju paremini, kui need on täna?

Suurim väljakutse on võitlus umbusuga tehnoloogia vastu. Ma tahan, et inimestel oleks usk, et e-teenused aitavad neil igapäevaelus palju paremini toime tulla. Väga suur osa – enam kui 50 protsenti – ühiskonnast on neli dekaadi kestnud sõja tõttu hariduseta.

Uus põlvkond on selles osas palju avatum, nad õpivad, külastavad arvutiõppe keskusi, õpivad ülikoolis ITd. Kui ma vaatan oma lapsi, siis teavad nad tehnoloogiast palju enam, kui mina omal ajal nendevanuselt.

Mida Afganistani inimesed täna arvavad oma elust, oma tulevikust?

Afganistani inimesed on väga palju kannatanud. See on olnud soovimatu sõda ja ma ei saa aru, kes toetab vaenlasi, kust nad tulevad.

Afganistanis on olukord jätkuvalt riskantne. Igal hommikul, kui ma kodust lahkun, ütlen oma perele hüvasti, kuna me pole kindlad, kas tuleme õhtul turvaliselt ja elusana tagasi.

Kas see on tõesti nii ka täna?

Jah, isegi täna. Meil pole rindejoonega sõda, kuid meil on enesetapurünnakud – tulevad rahvamasside keskele ja lasevad end õhku.

Täna räägivad inimesed siin Tallinnas küberturvalisusest (E-riigi akadeemia korraldatud e-valitsemise konverents – toim), väga paljud siinsed külalised peavad oma kodumaal muretsema aga füüsilise turvalisuse pärast.

Füüsilise turvalisuseta ei ole mõtet rääkida küberturvalisusest?

Jah ja ei. Me ei hooli füüsilisest turvalisusest, me teeme olukorrale vaatamata oma tööd: paigaldame valguskaableid, planeerime e-valitsust ja võtame vastu digiallkirju ja küberturvalisust reglementeerivaid seadusi.

Jah, me teeme tööd teadmisega, et arendavaid mobiilivõrkusid kasutame nii meie kui meie vaenlased. Me trotsime seda teadmist.

Kas seda teadmist võiksid trotsida näiteks ka Eesti ettevõtted – milline oleks teie soovitus meie ettevõtetele, kas on üldse viise, kuidas teie riiki laieneda või selle IT-turule siseneda?