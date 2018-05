iPhone SE sai poelettidele jõudes kiiresti populaarseks inimeste seas, kes otsisid telefoni, mis oleks ühtaegu nii võimas kui kompaktne. Suurest populaarsusest olenemata, ei ole Apple viimased 2 aastat telefoni värskendanud, kuid sahinad uuest SE-st on visad kaduma. Internetti lekkinud pildid uue telefoni kaitseklaasist annavad nüüd siiski lootust, et juba sellel aastal näeb ilmavalgust uus ja veelgi parem iPhone SE 2, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.

Uued kuuldused võimalikust SE-st said taas hoo sisse pärast iPhone X lansseerimist eelmise aasta sügisel. Nüüd, mil Apple on võimeline tootma äärest-ääreni ekraaniga telefone, ei oodata ka uuest mudelist midagi vähemat kui servadeni ulatuvat ekraani ja legendaarset “sälku” ekraani ülaosas.

Internetiavarustesse lekkinud kaitseklaasi näidise järgi võime uue telefoni disaini ja isegi tarkvara kohta öelda üsna palju. Näiteks võimegi klaasi ülaserva järgi ennustada, et iPhone X-le omast “sälku” näeme ka uuel SE-l. Lisaks ei ole klaasi alaservas kohta näpujäljelugeja jaoks, mis tähendab, et telefoni avamiseks tuleb hakata kasutama oma nägu või PIN koodi. See tähendab ühtlasi ka mõningast ümberharjumist telefoni kasutamisel, sest tagasi esimesele ekraanile enam kodunuppu vajutades ei saa ja selle kõik funktsioonid võtavad üle erinevad viiped.