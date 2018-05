Läbi meditatsioonide arendatav mindfulness ehk ärksameelsus on kiirel tõusuteel. Äppe, mis aitavad oma tegevustest ja iseendast teadlikumaks saada on lademetes. Siin mõned asjalikumad, millest on päriselt abi. Just need äpid aitavad alustada mediteerimisega, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.