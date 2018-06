Sõnajalgade tuulepargis hakati krüptoraha kaevandama

«Meie jaoks on tegemist väga huvitava projektiga, kuna otsime üle kogu maailma pidevalt viise, kuidas oma tuulikutehnoloogiat ja teenust edasi arendada. On hea meel, et detsentraliseeritud rahaülekannete blokiahela tehnoloogia on leidnud tee meie tuuleparki. Loodetavasti kujuneb see viljakaks koostööks,» ütles Salme Tuulepargi omanikfirma Eesti Elekter AS-i juhatuse liige Oleg Sõnajalg.