Ansip: ma ei taha seda tehast, ma ei taha seda haisu

«Olen veendunud selles, et mistahes puidurafineerimistehase loodud lisandväärtus ei kaalu üles Eestile lõhestamisega tekitatud kahju. Praegu on selgelt Tartu muust Eestist eristunud, kogu asjaajamine on olnud konfliktne,» ütles Andrus Ansip täna Tallinnas ajakirjanikele.

Ansip tuletas meelde, et planeerimisseaduste kunagiste muudatuste eesmärgiks oli see, et ülekaalukat avalikku huvi saaks realiseerida vaatamata väikese grupi vastuseisule.

«Me ei mõelnud kunagi, et väikesest grupist tohiks lihtsalt üle sõita. Kunagi ei mõelnud ma seda, et tselluloositehas pannakse kohalike elanike tahte vastaselt paika tuginedes selles toodud eriplaneeringu statuudile,» ütles Ansip. «Pange Sossi mäel jälle tehas püsti ja te saate teada, mida tartlased tunnevad.»

Ansip tunnistas, et ei taha seda tehast ka isiklikult, kuna see mõjutab tema Tartus asuva kinnisvara väärtust.

«Miks ma peaksin oma kinnisvara väärtusega maksma sellele tehasele peale,» sõnas ta. «Räägitakse, et see haiseb ainult kaks tundi aastas. Aga äkki mul on lapselapse sünnipäev just sel ajal, mis siis saab? Äkki ma ei taha seda haisu, mis siis saab?»