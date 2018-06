Valgevene ähvardab saada Ida-Euroopa Silicon Valley'ks

«Valgevene on saanud Ida-Euroopa Silicon Valleyks,» räägib nüüdseks juba enam kui üheksa aastat Minskis tütarfirmat omanud IT-ettevõtte Helmese juht Jaan Pillesaar.

Just siin tehakse maailma ühte populaarsemat sõnumivahetusprogrammi Viberit, siis on videomängude suurtegija Wargaming ja Venemaa tehnoloogiagigandi Yandexi arenduskeskus, siin on ettevõtteid ostnud Facebook, Google, Rakuten.

Mastaabid on tohutud. Kui me räägime Eesti suurest IT-ettevõttest - nagu Nortal, Helmes või Skype, siis me räägime töötajaskonna suurusest 200-500 inimest. Kui me räägime väga suurest IT-ettevõttest Valgevenes, siis on see number koguni 20 000. Minskis on peakontor näiteks ettevõttel EPAM Systems, kus töötab üle 25 900 inimese.

Helmese juht Jaan Pillesaar leiab, et Euroopa ei ole kindlasti koht, kus praegu tehnoloogiaettevõtteid ehitada saab. FOTO: FOTO: Aivar Pau

Ainuüksi ühes aastas väljub ülikoolidest rohkem IT-spetsialiste, kui neid Eestis üldse kokku on. IT-sektor pakub Valgevenes tööd ligikaudu 50 000 inimesele, igal aastal lisandub turule üle 4000 tarkvarainseneri.

Püha lehm - IT

Kuidas see piirkonna viimaseks diktatuuriks peetaval riigil õnnestunud, miks on just siia kogunemas tohutud IT-arendusjõud? Vastus peitub nii ajaloolises taustas, rahva mentaliteedis, hariduses kui riigi ainuvalitseja Alaksandr Lukašenka suhtumises tehnoloogiavaldkonda.

Alustame viimasest – IT-sektor on saanud võimude silmis pühaks lehmaks.

«Valgevene võim on viimastel aastatel IT-sektori jaoks välja töötanud vägagi paindliku maksusüsteemi. Tulumaks on tehnoloogiapargi liikmetele näiteks vaid 9 protsenti, sotsiaalmaksu arvestatakse aga kogu riigi keskmise palga põhjal ja moodustab hetkel kuskil 200 dollarit ühe inimese kohta kuus,» ütles Helmese kohaliku üksuse partner Max Mironchik.

Kokkuvõttes on tehnoloogiasektoril õnnestunud Mironchiku sõnul riigipeale selgeks teha, IT-valdkond kõige lihtsam, läbipaistvam ja kindlam viis valuuta toomiseks riiki ja aitab Valgevenel maailmas positiivse külje pealt pildile tulla.

Sisuliselt on IT kuulutatud riigis pühaks lehmaks, mida mitte keegi ei puutu. «Me saame kasvada, meie maksud on madalad, kuid me peame andma väga selgeid ülevaateid maksude tasumisest,» rääkis ta.

Helmes Bel juht Max Mironchik FOTO: Aivar Pau

Maksusoodustuste tulemusel tuleb kokku riigile töötaja palgalt tööjõumakse maksta vaid ligikaudu 13-14 protsenti. Paneme siia kõrvale Eesti, kus see tööjõumaksude näitaja on 70-80 protsenti, ning saabki selgeks peamine põhjus, miks IT-tellimused liiguvad järjest enam Euroopast piiride taha - Euroopa on tuntud oma kõrgete tööjõumaksude poolest.

Miks Eesti ei võiks olla meie piirkonna Silicon Valley – me ju nii väga püüdleme selle poole, küsin Jaan Pillesaarelt. Valus tõdemus on, et meil mitmeid puudusi.

«Kui vaadata maailma TOP100 tehnoloogiaettevõtet, siis esimene Euroopa firma on selles alles 64. kohal Euroopa ei ole kindlasti koht, kus tehnoloogiaettevõtteid ehitada saab, ja peamine põhjus ongi just liiga kõrged tööjõumaksud,» tõdes Jaan Pillesaar.