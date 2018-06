Tehnoloogia ja kõiksugused seadmed on meie igapäevase elu lahutamatuks osaks. Enamik sellest tehnikast on loodud selleks, et meie elu ja igapäevatoiminguid lihtsamaks muuta. Aga selleks, et neid samu seadmeid oleks mugav kasutada, peavad lihtsamaks muutuma ka seadmed ise. Üheks viisiks, kuidas selle mugavuse poole liikuda, on loobumine kõiksugu juhtmetest. Juhtmevabaks on muutunud internet, hiired ja klaviatuurid, kõrvaklapid ning viimasel ajal ka telefonilaadijad. Seda, kuidas juhtmevaba laadimine töötab ja millised seadmed selleks olema peavad, nüüd vaatamegi, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.