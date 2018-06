Itaalia populaarne suhtlusteenus kolis oma peakontori Eestisse

Ettevõte alustas tegevust juba peaaegu 15 aastat tagasi Itaalias ning lahenduseks on ettevõtete kaasaegsed suhtlussüsteemid. Kogu lahenduse tarkvara luuakse Ukrainas Odessas asuvas 100-pealises arenduskeskuses, seadmed toodetakse Hiinas.

Ettevõtte müügi- ja harukontorid on veel Prantsusmaal, Hispaanias, USAs, Saksamaal ja Suurbritannias. Peakontor ja juriidiline keha aga nüüd Eestis.

«Aastaid juhtisime kogu äri Itaaliast, kuid üha enam jõudis kohale arusaamine, et Itaalia pole tohutu regulatsioonide hulga ja bürokraatia tõttu hea koht piiriülese äri tegemiseks. Seal pole inimestel e-identiteeti, maksusüsteem on keeruline. Nii alustasimegi kolm aastat tagasi rahvusvahelise konsultatsiooniettevõttega Gartner arutelusid selle üle, kuhu võiksime oma äri peakontori kolida,» rääkis Postimehele ettevõtte asutaja ja juht Stefano Osler.

Gartner pakkuski Wildixile välja kolm peakontori asukohta: Londoni, Hollandi või täiesti uue soovitusena väikese riigi nimega Eesti, kus esimesed positiivsed tagasisides olid just laekunud.

«Otsisin kaardi välja, leidsin Eesti üles ja asusin ärikeskkonna näitajaid uurima. Aastal 2015 käisin esimest korda siin, kohtusin kahe nädala vältel raamatupidamisettevõtetega ja konsultantidega ning otsus oli kindel: me kolime Eestisse!» sõnas Osler.

Eestis asubki nüüd Wildixi viie töötajaga peakontor, inimesi otsitakse juurde. Mehele hakkas Eestis ja Tallinnas nii meeldima, et ta pole mitte e-resident vaid kolis Eestisse elama ning tõi Tallinnasse elama ka oma naise ja venna.

«Kui itaallased hakkavad viieminutilise tutvuse järel kurtma valitsuse, maksude, depressiooni, immigrantide ja töötuse üle, siis Eesti inimesed on oma oleviku ja tuleviku suhtes märksa positiivsemad. Eesti on kasvav maa,» ütles Osler.

Pangakontode avamine ja muu asjaajamine Eesti riigis on Osleri sõnul imelihtne, eriti kui võrrelda seda näiteks Ukraina, Itaalia või Prantsusmaal. Isegi lihtsam kui Suurbritannias, kuna ka seal pole inimestel elektroonilist identiteeti ja turvalist digiallkirja.

«Ainus probleem oli Swedbankiga, mille algoritmid teatasid ühel päeval, et minu kui rahvusvahelist äri ajava ettevõtte pangakonto tuleks rahapesuregulatsioonide tõttu kinni panna. Mingit uurimist ei tehtud, lihtsalt väideti, et ma võin olla teoreetiliselt kurjategija,» oli ärimees tagantjärele kuri. Osler nõudis pangalt, et nad teda ja tema ettevõtet tegelikult uuriksid, mitte ei sulgeks ilma igasuguse analüüsi ja selgituseta ettevõtete kontosid. Tulemus: pangakonto jäigi alles.

Kusjuures, esimese pizza sõi mees Tallinnas alles kahe päeva eest. «Ma ei näe lihtsalt ühtegi head põhjust süüa pizzat mujal kui Itaalias,» on mees siiski oma sünnikodule truu.

Wildixi toote või teenuse mõte on pakkuda lahendust, kus oleks ühendatud ettevõtete telefonisüsteemid ning veebi- ja mobiiliteenus nende kasutamiseks. Teha saab kõike, mida üks kaasaegne suhtlemiskanal võimaldama peab: audio-, video- ja konverentskõned, sõnumivahetus, kõnekeskuste teenus, kõnede salvestamine ja palju muud.

Kasutajal ei ole seejuures vaja midagi oma arvutisse alla laadida, kogu telefonisüsteemi saab soovi korral kasutada vaid veebilehitseja põhiselt. Ettevõttetel ja asutustel pole vaja hankida teenuse kasutuselevõtuks keldrisse tohutut serveriparki, piisab kas Wildixi poolt vahendatavast pilveteenusest, virtuaalamajutusest või soovi korral ühest väikesest serverist.

Wildixi äripartneriks Eestis on Ericssonist välja kasvanud Esecom International OÜ. Koos on teenust vahendatud ka mitmetele siinsetele hotellidele ja riigiasutustele nagu EAS, MKM, Tarbijakaitseamet, Radisson Blu Sky Hotel. Neist viimane on Wildixile üle viimas teiste seas ka enda kõneringi lahendust.