Tesla järgmine gigatehas ehitatakse Shanghaisse

Kohtumine ei läinud Muski jaoks sugugi lihtsalt, sest üks investor tahtis võtta temalt nõukogu esimehe tiitli, mis on vähemalt siiani käinud Teslas koos tegevjuhi tiitliga. Investori ettepanek ei läinud küll hääletusel läbi, kuid tegu on selge märgiga investorite rahulolematusest, kirjutab BBC .

«Need on olnud ühed minu elu kõige põrgulikumad kuud, kuid ma usun, et nüüd hakkab paremaks minema,» ütles Musk investoritele. «Me ei ole täiuslikud, kuid me valame nende autode loomisesse oma hinge ja me väga hoolime neist.»