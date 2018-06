Eksklusiivsed fotod: Postimees käis Jaapani uusima ja suurima sõjalaeva pardal

Izumo võeti kasutusele alles alles 2015. aastal ja tegu on kõige suurima sõjalaevaga, mille Jaapan on ehitanud pärast Teist maailmasõda. Izumo ja tema valmimisjärgus sõsarlaev Kaga on 248 meetrit pikad ja kaaluvad 27 000 tonni. Tehniliselt ei erinegi nad kuigi palju lennukikandjatest, aga kuna Jaapani põhiseadusega on «ründerelvad» keelatud, siis klassifitseeriti nad algselt helikopterikandjateks.

Izumo kiiruseks on 30 sõlme (umbes 56 km/h) ja ta võtab pardale 970 meeskonnaliiget. Vaenlaste rakettide eest kaitsevad Izumot kolm Phalanx CIWS õhutõrjekuulipildujat ja kaks SeaRAM raketipatareid. Tegu on ühe kõige kõrgtehnoloogilisema laevaga kogu maailmas.

Izumo on mõeldud kandma kuni 14 SH-60K Seahawk patrullhelikopterit, mille ülesandeks on tuvastada allveelaevu, kuid ta võib kanda ka V-22 Osprey kaldrootoriga transporthelikopterid, mis on mõeldud kandma merejalaväelasi.

Seoses muutuva julgeolekuolukorraga Aasias ja üha kasvava Hiina agressiivsusega on peaminister Abe administratsioon otsustanud muuta aga mõlemad Izumo-klassi laevad tõelisteks lennukikandjateks ja varustada need USA uusimate F-35 varghävitajatega. Jaapan on tellinud praeguse seisuga 42 F-35A hävitajat, kuid Izumo vajab oma pikkuse tõttu tõenäoliselt hoopis vertikaalselt õhku tõusvaid F-35B hävitajaid.