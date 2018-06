Suur mobiilikasutuse kevadülevaade: eestlased ongi ära pööranud

Üldjoontes võib allolevad tabeleid vaadates tõdeda uskumatut: eestlased on lõplikult ära keeranud – täpsemalt Apple’i usku pööranud. Kui kõigi kolme operaatori esikümnest leiame koguni viis eri Apple’i mudelit, siis on keeruline muud järeldust teha.

Ei mingeid Samsungi või Huawei tipptelefone, ei mingeid Sony Xperiaid või uustulnukaid Xiaomisid ja Opposid. On iPhone’i tippklassi nutitelefonid, mõned nuputelefonid ja mõned odavamad nutitelefonid ning vaid üks mitme aasta tagune Samsungi tipptelefon.

Sellise telefoni (vana hea Nokia 3310) võttis täna toimetuse üllatuseks taskust välja näiteks riigikogu liige Mart Nutt, kui ta meil Ainar Ruussaare saates oli ära käinud:

Riigikogu liige Mart Nutt ja tema Nokia FOTO: Aivar Pau

Tõeliselt üllatav on näha, et näiteks mõistlik Samsungi A5 keskklassi seade on jõudnud edetabelisse vaid ühe operaatori puhul. Üsna ettearvatav oli aga teada, et Huawei tipptelefonide odavavad versioonid laiendiga «lite» lähevad jätkuvalt väga hästi kaubaks. Kindlad osalised kõigis nimekirjades on aga ka Samsungi odavapoolsemad telefonid J3 ja J5.

Aga vaatame esikümne tabelitele täpsemalt otsa:

ELISA

Samsung Galaxy J3 Apple iPhone SE Apple iPhone 6S Apple iPhone 7 Apple iPhone 5S Apple iPhone 6 Samsung E1200 kõnekomplekt Samsung Galaxy A5 (2017) Huawei P9 Lite Huawei P10 Lite

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomanni kommentaar:

«Võttes arvesse kõiki kõnevõimelisi seadmeid, on statistika suuresti nutitelefonide kasuks. Elisa klientidest kasutab nutitelefone 71 protsenti klientidest ja 29 protsenti kasutab kõnetelefone. (Kõnetelefonide hulka on arvestatud hetkel ka endised nn feature phone’id) Kokku on Elisa võrgus kasutusel eilse päeva seisuga 2648 erinevat telefoni mudelit.

Vaadates statistikat lähemalt, kasutab Androidi 51,55 protsenti klientidest. Apple iOS operatsioonisüsteemi osakaal on 14,91 protsenti ja sellele järgnevad kõnetelefonid 16,85, muud OSid 15,77 ja Windows OS 0,92 protsendiga.

Vaadates võrgu edetabelit tundub see olevat väga kallutatud Apple’i kasuks, kuid üldine kasutus on OS-ide järgi ikkagi suurelt Androidi käes. Apple'il on lihtsalt vähem mudeleid mitme eri Androidi kasutatavate mudelite vastu.»

TELIA

APPLE iPhone SE APPLE iPhone 7 APPLE iPhone 6s APPLE iPhone 5s APPLE iPhone 6 HUAWEI P8 Lite SAMSUNG Galaxy J3 HUAWEI P9 Lite NOKIA 108 SAMSUNG Galaxy S7

Telia esindaja Raigo Neudorfi kommentaar: «Meie TOP15 hulka mahtusid vaid nelja tootja mudelid ning ülekaalukalt juhib selles arvestuses Apple.»

TELE 2

Samsung J3 (2016) Apple iPhone 6S Apple iPhone SE Apple iPhone 7 Apple iPhone 5S Samsung J5 (2016) Apple iPhone 6 Huawei P9 Lite Huawei P8 Lite Huawei Y5II

Tele2 esindaja Kertu-Kätlin Käisi kommentaar:

«Kõige populaarsemad on kahtlemata nutitelefonid. Nutitelefonide müüginumbrid on järjest kasvavad, moodustades kõigist telefoniostudest juba peaaegu 80 protsenti.

Esikümnest leiame eelkõige keskmise või odavama hinnaklassi telefone. Kasutatavate telefonide edetabelisse ei ole jõudnud ühtegi nuputelefoni. Esimene nuputelefon asub alles 12. positsioonil ja selleks on Nokia 108.