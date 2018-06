See telefon on suur

Loomulikult on AMOLED ekraan venitatud võimalikult korpuse servadeni ja seda nii külgedelt, kui ka alt ja ülevalt. Lisaks paikneb selle ülaosas veel ka viimasel ajal moodi tulnud kühm, kulm või ka mügar. Sõltuvalt sellest kuidas keegi nimetab. Iseenesest tähendab see, et andurid ja kaamera on ka külgedelt ekraaniga ümbritsetud. Paraku aga ei oska enamik rakendusi selle võidetud ekraanipinnaga eriti midagi peale hakata ning suurema osa ajast on see osa seetõttu lihtsalt must. Samuti ei saa sellel väga suurel ekraanil miskipärast kasutada kahte rakendust korraga. Neile, keda huvitavad numbrid, võib öelda, et ekraanil on 2280 x 1080 pikslit ja PPI väärtuseks kirjutatakse 401. Õnneks aga ei ole OnePlus võrreldes konkurentidega sama palju raskem, kui ta on suurem. Näiteks pisut väiksema ekraaniga Samsung S9+ kaalub OnePlus-ist isegi rohkem (OnePlus 177g, Samsung 189g). Kiitust väärt on ka telefoni korpuse disain ja kasutatud materjalid. Seade on väga viisaka välimusega ja stiilne ning premium tunnet pakkuv. Omapärane lisa on paremal küljel asuv liugklahv, mis võimaldab valida värina, vaikse ja tavapärase helina režiimide vahel. Lihtne asi, mida saaks kerge vaevaga ka tarkvaraliselt lahendada, kuid mis on füüsilise nupuna tegelikult mugav ja tähelepanuäratav lahendus.