Kuigi Apple telefonid reeglina eriti palju trikke ei tee ja töötavad enamuse ajast pigem tõrgeteta, võib ka neil siiski vahel probleeme tekkida. Nii võib esineda olukordi, kus üks või teine rakendus korralikult ei tööta või siis suisa ilma pikema jututa sulgub. See on loomulikult ebamugav ning võib palju frustratsiooni põhjustada. Seetõttu toongi ära mõned näpunäited, mida sellise olukorra ilmnedes ette võtta, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Sulge rakendus päriselt ja seejärel taaskäivita

Mõnikord võib juhtuda, et rakendus on kusagil mingil põhjusel omadega veidi sassi läinud, ennast poolikult laadinud vms. ning kuvab seetõttu osasid nuppe valesti või jookseb lihtsalt kasutamisel kokku. Selle probleemi saab reeglina lahendada äppi päriselt sulgedes ning seejärel uuesti käivitades. Selleks tuleb kaks korda järjest vajutada kodunuppu, et avada mitmiktöö rakenduste nimekiri. Seejärel tuleks avanenud rakenduste nimekirjast leida probleemne ning see lõpetamiseks „üles“ liigutada. See tegevus sulgeb rakenduse ning lubab sellel järgmine kord nii-öelda algusest käivituda.