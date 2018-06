Taxify juht küsib: miks ma ei või Yandexit sõita?

«Ma olen taksojuht ja hästi kaua töötasin Taxify äppi kaudu. Nii on et ma pole sissetulekuga rahul – ikka 900 eurot millest nad räägivad kätte kuidagi ei saa!Mõtlesin et proovin ka uus äpp Jandex Takso. Ja ei ole mina ainukene! Panin ju tähele et Taxifil on vähem autod kui see teine hakkas tööle. Kuulsin et sealt saab normaalselt pappi ja otsustasin proovima. Tuli siis välja et Taxifi jälgib juhte ja ei lase kaks äppi korraga kasutada. Nüüd olen Taxify appis BLOKEERITUD. Ja ma pole üksi! Nad teevevad nii. Kutsuvad auto jandex app kaudu ja vaatavad autoo numbri oma baasis. Kui on see number olemas siis saadki blokeeritud. MA EI SAA ARU miks ma ei saa kahes rakenduse tööd teha? Ma ju tahan rha teenida ei taha kedagi petta. Ega see pole nii lihtne! Ja milleks sis seda teha? Ma ju nägin äppis et autosid on vähem kui varem. Rakendused on näha palju autosid on linnas. Milleks siis veel halvemaks teha? See on ju halb nii juhtidele kui ka klientidele. Nägin ajalehtedes kuidas Taxify kirjutab kui palju juhtidele makstakse. Nii tore on lugeda kui ise nii palju kätte kunagi ei saa. Nad kirjutavad ka et jandex ei ähvarda neid. Ja mis siis reaalsuses toimub? Kuidas on see võimalik?»