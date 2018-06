Smartlynxi õnnetuse põhjus siiani selguseta

Teada on praegu kindlalt see, et 28. veebruaril kell 17.04 ei suutnud treeninglende teinud Smartlynxi Airbus A-320-214 pärast edukat lennurajale maandumist uuel õhkutõusul kõrgust koguda. Õhusõiduk ei reageerinud kõikidele korraldustele, kaotas kõrgust ja põrkas lennuraja otsa lähedal vastu rada. Kokkupõrke käigus puudutasid mootorid lennurada ning purunesid telikute luugid.