Facebookil läks jälle nihu: kogemata avaldati 14 miljoni kasutaja salapostitused

Tegemist on värskeima näitega Facebooki privaatsusprobleemide jadast. Alles nädala algul selgus, et Facebook on oma kasutajate andmeid jaganud ka Hiina suurettevõttega Huawei, kelle andmete kogumise legaalsuse on USA võimud kahtluse alla seadnud ja tema mobiilide müügi keelanud.