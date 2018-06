Omniva hakkab pakke vedama elektriautodega

Omniva esimeseks elektrikaubikuks on 40 kWh akuga ja umbes 170 km sõiduulatusega Nissan e-NV200, mille Omniva võtab kasutusse kaheks aastaks. Algul on elektrikaubik kasutusel Tallinna kullerpunktis, et testida autot tihedas linnaliikluses. Seejärel jätkub test mujal Eestis.

Kui tavapäraselt on Omniva kullerite autod värvilt valge-oranžid, siis elektrikaubik on eristuvalt helesinine ning tähistatud elektriautole viitavate kirjadega.

Omniva on varem testinud ka kirjakandjate ja postikullerite elektrimopeedi Ligier Pulse 3, mis on kasutusel posti- ja kullerfirmades Prantsusmaal ja Belgias. Omniva kasutas elektrimopeedi üle talve, testimaks nende sobivust just Eesti talvistesse oludesse ning test näitas, et see ei ole siiski veel valmis igapäevaseks aastaringseks postiveoks.