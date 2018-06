Hendrik Alla: kuidas ma oma koduga räägin

Astronaut David Bowmani ja HAL 9000 vaheline vestlus on üks mõjusaimaid kogu inimesele tuntud ulmeajaloos, ning sellest ajast saadik on minusugused ulmenohikud unistanud sellest, et oma seadmetega rääkida. Nii et pärast seda, kui olin koju toonud ja üles seadnud oma esimese Google Home Mini nutikõlari, ütlesin ma sellele (talle?) just need sõnad. Kõlar vastas: «Ma ei saa seda teha. Aga ukse kõrval lillepoti all on võti, ava uks ise.»