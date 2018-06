Turvavea tõttu on e-kõlbmatud veel enam kui 7400 ID-kaarti

«Garantiikorras toodetud uusi kaarte on tänase seisuga kokku 3668 – sealhulgas on nii need, mis on juba kätte antud kui ka need, mis ootavad, et inimesed neile järele tuleks,» ütles Postimehele politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Olja Kivistik.