Uuring: seksirobotid süvendavad üksindust

Teadlaste rühm leiab, et tegelikult ei vähenda seksirobotid inimeste üksindustunnet ega ka naistevastaseid vägivaldseid seksuaalkuritegusid, vahendab portaal Interesting Engineering.

«On jätkuvalt tõestamata, et läheduse vajadused saavad rahuldatud: kannatused võivad hoopis kasvada,» kirjutavad teadlased.

Väljaandes BMJ Sexual and Reproductive Health avaldatud uuringutulemustes väidavad aga Suurbritannia Terviseameti (NHS) arstid, et seksirobotite ostmise otsused on kaugel tervishoiu valdkonnast. «Seksirobotite ülehinnatud domineeriv turg pole seotud tervishoiuteenustega,» kirjutavad nad.