Telia pahandus võib põrmustada 0-eurosed mobiilipakkumised

Tarbijakaitseamet on alustanud Telia suhtes järelevalvemenetlust, kuna ettevõte on Diili klientidelt nõudnud tähtajaliste lepingu lõpetamise soovi korral 0-eurose kingitusena saadud mobiilide hüvitamist täishinnaga. Jutt käib olukordadest, kus kliendid on lepingut soovinud lõpetada Telia-poolsete üldtingimuste muutumise tõttu. Ameti hinnangul on selline nõue ebaseaduslik, kuna ühepoolsete lepingutingimuste muudatustega mittenõustumisel peaks saama lepingut üles öelda ilma leppetrahvi maksmata.