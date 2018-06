Mopeedauto – mõnus sõiduk raukadele, roolijoodikutele ja lastele

Need vastakaid arvamusi põhjustavad masinad on mopeedautod ning lisaks välisele segadusele pole teatud mööndustega nende juhtimiseks vaja isegi juhiluba.

Nimelt on Eesti seadustes tehtud kummaline erand, mis ütleb, et enne 1993. aasta 1. jaanuari sündinud kodanikel pole nende masinate juhtimiseks luba üldse vaja – see kummaline asjaolu teeb mopeedautost mõnusa sõiduvahendi liikluspättidele, kelle juhiluba on mingil põhjusel ära võetud.