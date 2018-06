Minister Palo allkirjastas ohtralt kirgi kütnud viimase miili määruse

«Juuni lõpus kuulutab Tehnilise Järelevalve Amet välja avaliku konkursi ettevõtjatele, et rajada võrk piirkondadesse, kus internetiühendus puudub või ei ole piisava võimekusega. Konkursi võitja peab ka ise võrgu arendamisse investeerima ning seda eeldatavalt rohkem kui riik,» ütles Urve Palo.

Ta lisas, et projekti teostaja peab tagama tehnilise ligipääsu vähemalt viiele sideettevõtjale. «Vastasel juhul ei oleks tagatud õiglane konkurents ettevõtjate vahel. Samuti peab inimestele jääma valikuvõimalus erinevate teenusepakkujate vahel,» sõnas Palo.

Määruse valmimisse andsid oma panuse ka teised ministeeriumid, kohalikud omavalitsused ning see saadeti tagasiside saamiseks sideettevõtjatele. Viimase miili projekti arutas ka Riigikogu lairiba toetusrühm, mille liikmed andsid plaanile heakskiidu.

Aastaringselt kasutusel olevatest kodudest, kus ei ole internetiühendust või on see katkendlik, asuvad enamik maapiirkondades. Seetõttu näeb määrus ette, et riigi toel loodav püsiühendus peab toimima sõltumata ümbritsevatest looduslikest tingimustest, kasutajate hulgast või ilmastikust.