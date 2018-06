Mida kujutab endast ülisalajane USA rakett, mille andmed Hiina häkkerid varastasid?

Väljaande Washington Post andmetel leidsid salajaste andmete vargused aset jaanuari- ja veebruarikuu jooksul. Alltöövõtjat ei avalikustatud, kuid väidetavalt töötavad nad USA mereväe veealuse sõjapidamise keskuse heaks, mille ülesandeks on arendada välja allveelaevade jaoks mõeldud tehnoloogiaid.

Senimaani saladusena hoitud Sea Dragon on teadaolevalt allveelaevalt lastav rakett, mis lendab ülehelikiirusel ja on mõeldud vaenlase laevade uputamiseks. USA merevägi ei ole pärast projekti avalikuks tulekut raketisüsteemi kohta kuigi palju andmeid jaganud, kuid see põhineb nende sõnul juba olemasoleval raketil ja seda plaaniti hakata katsetama millalgi 2020. aastal.