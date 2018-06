Eestlaste abiga valmis maailma esimene GDPR andmekaitseäpp

Vastavalt 25. mail jõustunud isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) on igal füüsilisel isikul õigus mitmetele isikuandmeid puudutavatele tegevustele, sealhulgas saada ülevaadet era- või avalikus organisatsioonis tema kohta kogutud andmetest; neid pärida, üle kanda, muuta või kustutada.

Loodud veebirakendus idmanager on aga esimene maailmas, mis koondab kasutaja poolt internetikeskkondasse ja erinevatesse organisatsioonidesse loodud kasutajakontod ühte kohta ning võimaldab sinna salvestatud isikuandmeid pärida, muuta või kustutada kiirelt ja mugavalt läbi ühe keskse veebilahenduse.

Rakendus on hetkel kasutusel idmanageri klientettevõtetes nagu Forte, Participium ja FunkyTime. Avalikkusele on see kasutatav alles juulis peale testperioodi.