Ladina-Ameerika mängumeistrid manasid zombid Peipsi äärde

Malbe suvepäev Peipsi järve ääres. Päike silitab vett, mis tuulevaikuses laisalt sillerdab. Pea täiuslikku suvepäeva saadab putukate pinin, mille lõikab läbi kohatuna tunduv rõhatus. Õnnetul kombel on sinu sõpra Eduardit hammustanud Sosonovõi Borist pärit radioaktiivne sääsk, kes muutis Eddie verejanuliseks zombiks. Et aga zombid pole ülemäära «teravad pliiatsid« ning värskeid ajusid kohaliku külapoe lihaletis saada pole, siis on sinu kui sõbra kohuseks aidata Eddie’l kätte saada oma igapäevane annus hallollust.

Vaade mängust FOTO: Kuvatõmmis

Umbes nii võiks kokku võtta uue Eestis tehtud mobiilimängu The Walking Eddie sisu, kus mängija aitab oma zombist sõbral Eddie’l püsida elus ja nosida ajusid, loivates mööda Ida-Eesti rannikuala. Kuid hoolimata sellest, et mäng on valmis kirjutatud Eestis ja inspireeritud siinsest loodusest, on mängu autorid kõik pärit ookeani tagant.

The Walking Eddie on puslemäng, kus sa ei kontrolli peategelast - too on lollim kui lauajalg. Sinu eesmärk on hoopis suunata peategelast uue värske hallolluse suunas, kasutades ära tema loomulikke ihasid ning erinevaid tööriistu, mis sulle iga taseme alguses antakse. Mäng algab lihtsalt, kuid raskusaste tõuseb iga läbitud tasemega, mida kokku on 40. Kokkuvõtlikult võiks öelda, et see on soolo-lemmings zombiga, aus ampsusuurune meelelahutus.

Mängu autoriteks on viis Ladina-Ameerikast pärit mänguarendajat, kes kõik töötavad Eestis, kuid kellest enamus teineteist enne siiatulekut ei tundnudki.

Mängustuudio Creepy Koala üks asutajatest, Brasiiliast pärit Yuri Borges meenutab: «Mind kutsuti alguses Soome, kuid üsna pea leidsin parema töökoha hoopis Eestist. Aastast 2014 olen töötanud Pipedrive’is ja vabal ajal hobi korras tegelenud mänguarendusega. Mulle hakkas siin üsna kiiresti meeldima - kliima on just paras ning mitte nii palav kui Brasiilias.»

David Ochoa FOTO: Erakogu

«Ühel mõnusal suvepäeval Peipsi järve ääres, nautides kergelt sürrealistlikku kultuuri- ja loodusmaastikku, hakkas mul idanema mõte järvemaailmas ringijalutavast lõbusast zombist. Esialgu see vaid mõtteks jäigi, kuni tutvusin David Ochoaga,» rääkis Yuri mängu algse idee tekkimisest.

«Eestisse tulin ma üsna peatselt pärast Mehhikos ülikooli lõpetamist,» alustas oma lugu mängu peaprogrammeerija David Ochoa. «Soovisin saada rahvusvahelist töökogemust ja silma jäi tööpakkumine Eestis. Ausalt öeldes polnud ma Eestist varem suurt midagi kuulnud, kuid nüüd pole mul enam plaanigi siit ära minna.»

Ocha meenutab, et kohtus Yuri Borgesega siis, kui Eestisse saabus.

«Kuna me mõlemad olime välismaalased ja samast regioonist pärit, siis ei läinud kaua kuniks tekkis tugev klapp. Ühel õhtul pubis, pärast paari kannu õlut, rääkis Yuri mulle mõttest teha zombimäng. Mulle see idee väga meeldis, kuid olin alguses siiski skeptiline, et kas me selle programmeerimisega ka hakkama saame,» meenutas ta. «Kuna Yuri aga selles ei kahelnud, siis vedasime kihla: kui Yuri suudab mängu prototüübi nädalaga valmis teha, tõestades, et tegemist ei ole ületamatu ülesandega, siis olen kambas. Vastasel juhul unustame selle. Kihlveo ma küll kaotasin, aga aja jooksul sai selgeks, et mul oli ka õigus - mängu tegemine ei ole sugugi nii lihtne kui alguses tundub.»

Oma õige ilme sai mäng alles siis, kui tiimiga liitus Nortalis töötav disainer David Castillo. Tema joonistas valmis nii Eddie kui ka mängus kasutatavad elemendid, andes sellele nüüd juba tuttava koomiksiliku ilme. Peale visuaale tuli asuda mängutasemete loomise kallale. Selleks kutsus Yuri mängu arendamiseks appi kaks järgmist sõpra: Cassio Korogi ja Silvio Caetano. Mõlemad programmeerijad ja fanaatilised mängurid, mis tegi neist ka ideaalsed tiimikaaslased.

«Cassioga tutvusin ma Eestis,» rääkis Yuri. «Kuid Silvio oli mu sõber Brasiiliast, kelle ma kutsusin liituma Pipedrive’iga. Kui Silvio mängu arendamisest kuulis, oli ta kohe nõus projektiga liituma.»

Mängu arendamine võttis kokku aega ligi poolteist aastat, enne kui esimene versioon avalikustati. Nüüdseks on Creepy Koala juba täisvereline iseseisev mängustuudio, mis on andnud omapoolse igati lõbusa panuse Eesti mängumaastikule.