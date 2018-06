Huvigrupp: 41 protsenti Eestis kasutatavast tarkvarast on piraattarkvara

Organisatsioonid üle maailma kasutavad tarkvaralahendusi, et arendada oma äritegevust, suurendada tulusid, jõuda uutele turgudele ning saada konkurentsieeliseid. Siiski, IT juhid kinnitavad, et kui tarkvara on litsentseerimata, on ettevõtetel märgatavalt suurem tõenäosus puutuda kokku väga tõsiste turvariskidega, mida tõendavad ka uuringu tulemused, teatas BSA.