Tehisintellekt andis vaikinud raadioajakirjanikule hääle tagasi

Cox Media Groupi 54-aastane ajakirjanik ei ole võimeline rääkima harvaesineva närvihaiguse – keele düstoonia - tõttu, mille tagajärjel saab ta raskustega rääkida vaid pliiatsiga keelt kontrolli all hoides. Uue hääle andis talle Šoti tehnoloogiaettevõte CereProc, kes koolitas mehe varasemate raadioesinemiste põhjal tehisnärvivõrku ennustama, mida Dupree rääkida soovib, kirjutab BBC .

«Pole just palju raadioajakirjanikke, kes ei saa rääkida. See lahendus säilitas mulle töö ja säästis mu perekonda kohutavast rahanduslikust ebakindlusest,» rääkis Dupree. Mehe häält saab taas raadioeetris kuulda alates 25. juunist raadiojaamas WSB Atlanta ning Cox Mediale kuuluvates jaamades Orlandos, Jacksonville’is, Dayotnis ja Tulsas.

Aastast 2006 asus närvivõrke arendama aastal 2006 ja suudab kõigest kahe nädalaga luua konkreetse inimese tehishääle tema kõnesalvestuste põhjal. Iga öeldud sõna jagatakse 100 osiseks ning saadakse selle põhjal aru, kuidas just see inimene üksikuid sõnasid hääldab ja neist lauseid moodustab. Lõpuks genereeritakse selle põhjal väga täpselt just selle inimese tehishääl.