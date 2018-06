Allan Martinson asus nõustama Bikeepi

Martonson andis täna sotsisaalmeedias teada, et on nüüd Bikeepis vanemnõustaja. «Aitan Bikeepi strateegias, müügis, rahatõstmises ja muus. Teen seda veel mitme teise Eesti ja välismaa startupiga,» ütles Martinson Postimehele.

Bikeep on ettevõte, mis loob mitmel pool maailmas jalgratastele nutikaid ja turvalisi parklaid. Eesti pealinnas on parkimiskohti juba üle viiesaja.

Möödunud aastal aastal Prototronilt rahastuse saanud Bikeep on teada andnud ka kavatsusest laieneda Bangkokki, Reykvjaviki, Washingtoni ja Brüsselisse. Ühtekokku on Bikeepil kogunenud üle miljoni kasutaja ja 1000 parkimiskoha üle kogu maailma. Ja kõige muljetavaldavamaks numbriks on 0 – Bikeepi parklatest pole kunagi ühtki jalgratast varastatud.