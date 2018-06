Mainekas USA tehnikaväljaanne kirjutab Milremi lahingrobotitest

Artikkel käsitleb paljuski Milremi koostöölepet Euroopa raketitootjaga MBDA, mille tulemusel võib sündida isesõitev tankitõrje platvorm, seda juhul, kui ettevõtted kombineerivad Milremi mehitamata roomiksõiduki THeMIS ja MBDA integreeritud raketipatarei IMPACT (Integrated MMP Precision Attack Combat Turret). Viimane kannab endaga kahte MMP tankitõrje raketti, mille laskeulatus on ligemale viis kilomeetrit ja see suudab läbistada kuni 0,9 meetri paksust soomust.

THeMIS'e sarnased robootilised süsteemid võivad muuta peatselt seniste lahinguväljade nägu, sest neid on suhteliselt odav valmistada ja nende kaotamine ei nõua inimelusid. See tähendab aga, et mehitatud tankides tegutsevad sõdurid on üha enam haavatavad odavatele, kuid surmavatele robotitele, mille hävitamine ei tekita vaenlasele kuigi palju kahju.