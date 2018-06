Venemaa hambuni relvastatud droon-tank ei saanud Süürias hakkama

Esmakordselt 2016. aastal avalikustatud Uran-9 on mõeldud jalaväe tuletoetuseks. See on natukene üle viie meetri pikk ja kaalub pea 10 tonni. Oma suuruse kohta on mehitamata sõiduk aga väga raskelt relvastatud. Masinal on 30 mm 2A72 automaatkahur ja neli 9M120-1 Ataka kaugjuhitavat tankitõrjeraketti.