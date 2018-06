Rahvusvahelise idufirmade konkursi võit tuli Eestisse

Zubax Robotics elektrimootorite kontrollerid põhinevad algoritmidel, mille abil saavutab mootor sama efektiivsuse senisest 10 protsenti väiksema energiakuluga. Võitjat premeeriti 30 000 euro ja võimalusega osaleda mainekas InnoEnergy Highway kiirendis, teatas Startup Inkubaator.

«Konkursi võitmine on tõesti motiveeriv üllatus, kuigi teadsime, et meil on hea idee ja suure potentsiaaliga toode. PowerUp! konkursile kandideerimine tundus väga tähtis – see võistlus aitab idufirmadel areneda, pakkudes tuge innovaatilistele ideedele ja võistkondadele. Võidusumma kavatseme investeerida toote edasisse arendusse, et tõsta meie kohalolek turul uuele tasemele,» ütles Zubax Roboticsi üks asutajaid Pavel Kirienko.

Varasemalt on Eesti toonud samalt võistluselt koju kaks esikohta ning ühe teise koha tiitli.

«Osalemine ja esiletõstmine nii kõrgetasemelisel rahvusvahelisel konkursil näitab, et Eesti säästva energia valdkonna idufirmad on maailmas konkurentsivõimelised ning tulevikku vaatavad. Võistlusel esikoha saavutamine on suurepärane tunnustus, kuid veelgi väärtuslikumaks võib pidada rahvusvahelisi kontakte, ideid ja koolitusi, mida osalevad idufirmad konkursilt saavad,» ütles Tehnopol Startup Inkubaatori projektijuht ja võistluse Eesti eestvedaja Heleri Holm.

«Seitse aastat pärast projekti käivitamist on InnoEnergy investeerinud uuenduslikesse projektidesse koguväärtusega kaks miljardit eurot. Tänu meie toetusele on seni turule toodud kaheksa toodet. Nüüd on ka Zubax Roboticsi meeskonnal see võrratu võimalus,» rääkis žürii esimees ja konkursi korraldaja InnoEnergy Kesk-Euroopa arendusdirektor Christo Balinow.

Lõppvõistluse teise koha tiitli ja 10 000 eurot sai Leedu idufirma WellParko. Kolmas koht ja 5000 eurot läks Tšehhi meeskonnale Neuron Soundware.

Prahas toimunud lõppvõistlusel osalesid Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Sloveenia, Serbia, Türgi, Ukraina, Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia ja Kreeka riiklike finaalide võitjad, kes valiti konkursile kandideerinud 24 Kesk-Euroopa riigi 299 meeskonna seast. 15 idufirmat esitasid žüriile, investoritele ja meediaesindajatele oma lahendusi. Panused olid kõrged, sest Highway kiirendi on üks parimaid säästva tehnoloogia valdkonna programme Euroopas.

Konkurss PowerUp! erineb teistest idufirmade võistlustest arendusmaratonide ehk bootcampide poolest. Enne lõppvõistlust said osalejad võimaluse veeta kaks päeva kogenud mentorite käe all, testides oma ärimudeleid ning viies meeskonna esitlusoskused uuele tasemele.